韓劇「魷魚遊戲」爆夯，參賽者玩完六個生死遊戲獲勝者就能贏得鉅額獎金。國銀為推數位金融服務，突發奇想、搶搭熱潮，也祭出解任務拿大獎。永豐銀行4日指出，即日起至2022年1月31日止祭出「e起得Line數」活動，綁定永豐銀行LINE官方帳號且透過「MMA金融交易網」或「行動銀行App」體驗線上轉匯、換匯、理財或申辦貸款等任一指定任務，即可獲抽獎機會，最大獎為智能清潔機器人、iphone手機等贈品共計上萬份。

永豐銀行近年積極推動金融服務數位化、生活化及社群化，滿足客戶需求。永豐銀行表示，以社群化為例，永豐銀行LINE官方帳號自2019年7月上線，至2021年8月底的實名綁定人數較2020年同期大幅成長65％，其中5成用戶透過LINE啟用二項以上數位金融服務，突顯社群工具扮演重要的導流角色；疫情期間，客戶亦透過各式數位化通路完成轉帳、換匯、投資或申請房、信貸等生活日常金融需求。為持續擴大服務，即日起，永豐銀行推出「e起得LINE數」活動，攜手客戶共創數位金融新體驗。

永豐銀行表示，面對數位金融時代，網路拉近銀行與各類客群的距離、大幅提升服務的「即時性」；永豐銀行LINE官方帳號以「快速綁定、簡易帳務查詢、點對點客戶服務」、「快、易、點」三大優勢，成為實體分行與網路銀行的延伸；例如，客戶透過LINE反應需求後，由空中理財專員一對一即時接洽，帶動商品成交率達傳統電話行銷的2.57倍。同時，陸續導入換匯、匯率高低點到價通知、刷卡分期快速通道等功能，滿足客戶需求。