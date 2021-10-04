馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）今天登記參選2022年菲律賓總統大選，他聲稱自己出身寒微，可以帶來團結，協助癒合遭疫情重創的菲國經濟和人民生計。

46歲的杜馬戈索曾經從影，從藝人跨足政壇，是繼退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）之後，第二位登記參選的候選人。

從影藝名莫雷諾（Isko Moreno）比較為人所知的杜馬戈索在登記參選時表示：「我們過於分裂和優柔寡斷，造成我們的經濟停滯，再加上疫情的衝擊。」

「讓我們癒合我們的國家，團結一起，我們彼此將有更美好的未來。」

杜馬戈索的個人魅力和出身寒微讓他在馬尼拉人氣旺，但專家表示，他可能難以在南部省分拿下選票。

他稍早在馬尼拉市政廳舉行升旗儀式，以及從小生長的社區教會帶領禱告。數十人在登記參選會場，歡迎杜馬戈索。

杜馬戈索幼時家境貧困，曾靠拾荒協助家計。從影成名後，於1998年進入政壇，2016年競選參議員失利，之後在2019年當選馬尼拉市長後，曾發起清理馬尼拉運動，因清除主要道路攤販壅塞的行動頗受好評，是菲國備受矚目的政治明星。

杜馬戈索的競選搭檔是有1600多萬臉書粉絲的華裔醫師許偉利（Doc Willie Ong）。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天宣布退出政壇，不出馬競選副總統，但他長女薩拉（Sara Duterte）將角逐下屆總統。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101004