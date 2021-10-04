高雄市橋頭區新市鎮去年9至10月間發生4件地下電纜線遭竊事件，嫌犯從屏東駕車至高雄，選擇人煙稀少的橋頭新市鎮犯案，於新東五街等多處路口，剪竊數百公尺電纜線後，因不熟路況自撞分隔島。警方據報到場處理時，發現車上大量電纜線而起疑，深入追查後破獲此案。

經高雄市政府警察局岡山分局調查，於今年五月起訴張姓嫌疑犯。台電高雄區處為表示謝意，特於今(4)日前往高雄市政府警察局岡山分局頒發防止供電線路設備被竊獎勵金六萬元。

高雄區處長李衍新表示，張嫌所竊纜線係供電給農田灌溉及路燈使用，電纜失竊後將使農田無水可灌溉，更因夜間路燈無電，危害公共安全，對民眾生活已造成嚴重影響。

台電相當感謝高雄市警察局協助迅速破獲此案。為防制電纜失竊，台電平日積極拜訪各分局，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，與警方建立合作平台。

對服務區域之資源回收商亦加強宣導，勿收購來路不明的電纜線。此外，破獲竊賊移送法辦經起訴後，檢舉者及偵查機關可獲得獎勵金，呼籲民眾一起來打擊不法犯罪。

台電高雄區營業處說明，台電電纜表面有標示「TPC」字樣，凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者如發現有該等字樣，便可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。

李衍新提醒，電纜失竊引發的無預警斷電，除讓搶修人員疲於奔命恢復供電，更影響用戶正常用電權益、造成廠商營運設備損壞致經濟損失，也易導致宵小及民眾碰觸電纜造成觸電，危及人身安全。若民眾發現竊取電纜之不當情事，請立即通報台電(撥打1911)或鄰近警察分局，共同維護用電安全及用電權益。