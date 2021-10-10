電器用品都有使用年限，其中電風扇若會出現扇葉轉速減緩，就要特別注意。台電表示，因電風扇裡的馬達是電動機，如果出現異常，可能會導致馬達過熱而起火，建議要固定時間做保養，才不會釀成意外。

台電日前於臉書粉專《電力粉絲團》指出，外出除了要關電風扇，也要注意電風扇剛開轉動的情況，若啟動時扇葉轉速減緩，或不太會運轉，就要特別注意，因為電風扇裡的馬達是電動機，如果卡住無法轉動時，電能無法順利轉換成機械能，就會轉換成熱能，如此一來就會讓馬達過熱而起火。

台電表示，電風扇的扇葉若卡卡不順，就要特別注意。（圖／翻攝自電力粉絲團）

台電說，之前曾發生過好幾次，人外出或下班時忘記關閉電風扇，結果電風扇因運轉不順，或扇葉卡住後起火的事件，建議電風扇也要定期保養，日常使用時，也要給它一點空間，像是周圍不要放衣服及窗簾，且要適時關閉電風扇，避免長時間運轉。

另外，台電也說，選購電風扇時要挑選有品牌、有節能標章與商品安全商標，若喜歡吹起來較柔且安靜的，則可選擇則扇葉多的電風扇；習慣吹強風的人則可選扇葉少的，想更省電還可選DC直流風扇。