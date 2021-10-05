已婚男小武與舊識小莉重逢而迸出火花，正宮去年9月間發現兩人在Line「電愛」，小武也承認：「對不起，我愛上別人了」，惹怒正宮控告求償。小武與小莉都辯稱，僅以「電愛」方式純聊天尋求慰藉，並未真槍實彈有性行為。一審法官認定，Line對話露骨充滿性愛歡愉，足以心證是實際體驗，且精神外遇比肉體外遇侵害配偶程度有過之而不及，判小武與小莉連帶賠償60萬元，仍可上訴。

小武夫妻與小莉等3人是大學時期友人，畢業多年後，小武與小莉因故重逢後竟燃起愛火。小武的正宮指控，去年9月間發現兩人在通訊平台Line上多次對話露骨、誇張，怒向老公究問，小武向她承認：「對不起，我愛上別人了」。正宮以兩人Line對話內容為證，怒告侵害她的配偶權，求償精神撫慰金60萬元。

小武與小莉到案都坦承確有情愫，但實際未發生過性行為，並辯稱因顧及仍在婚，僅能在Line以「電愛」方式純聊天，透過誇張露骨的言語互動，抒發相思之情及想像未來生活，彌補兩人精神需求的消遣與慰藉，但不能以「電愛」內容就認定雙方發生性行為。

小武還抱怨說，老婆發現他與小莉逾越男女交往情事後，隔月還跟他嘿咻過3次，顯然行動上已原諒他了，但竟提告求償，有違誠信原則。

台中地院法官勘驗小武與小莉的Line對話內容，認定字裡行間充滿性愛歡愉與眷戀氣氛，聊到性愛之事不像單純虛構、天馬行空的幻想，顯然實際體驗的可能性過半，且已達到法官在自由心證的證據優勢。

法官根據兩人在Line對話的眷戀情意，認為精神外遇比起肉體外遇侵害配偶身分法益程度，恐有過之而無不及，經審酌雙方學經歷、職業工作、收入及財產狀況，判處小武及小莉兩人連帶賠償60萬元。