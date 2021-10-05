經濟部今(5日)表示，振興五倍券前400萬名數位綁定，即可獲得500元好食券，截至上午9點，已有約397.5萬人綁定數位，對於有民眾反映數位綁定後卻未獲得好食券通知，今日起可至官網查詢是否遞補成功，同時，也會明(6日)共同綁定退出截止日後，統一發送簡訊通知獲得遞補好食券的民眾。

有民眾反映在「振興五倍券專區」數位綁定數據，明明仍有好食券名額，但在進行數位綁定後卻未獲得好食券通知，經濟部表示，由於五倍券系統是以民眾數位綁定順序核發好食券，但因數位工具業者端所配發的好食券序號已超過400萬，因此目前數位綁定頁面未能顯示獲得好食券，但如果扣除退出共同綁定者，實際的好食券領用人數約為397.5萬人，現在綁定仍可獲得500元好食券。

為方便綁定數位五倍券民眾能在官網(5000.gov.tw)查詢候補是否成功，經濟部表示，今日上午9點起可到官網「查詢功能頁面」登錄個人資料後查詢，倘遞補成功，好食券右方將顯示「恭喜您，您已成功遞補取得好食券」。

同時，系統也會在10月6日共同綁定退出截止日後，統一發送簡訊通知獲得遞補好食券的民眾。