大陸十一國慶假期讓路上車輛大增，同時在近年新能源車的出行量大增，除統計大陸高速公路每日充電量創下歷史新高、達到平時近4倍外，也導致車主「充電焦慮」。就有大陸網友說，跟朋友一起回家，他人都到家了，朋友還在高速公路上排隊充電；甚至有從深圳回湖南的新能源車車主無奈地說，在耒陽服務區給車充電花了5個多小時，讓原本8小時的路程，最終卻花了16個小時。

據大陸央視引述該名車主說，到了耒陽服務區的時候，必須得充點電，結果到了充電站，特別多的車在排隊。等待的4個小時連洗手間都不敢上，因為怕被插隊。當時在排隊的車有20多幾輛。算了至少要排隊3個小時以上，把後面好多車都勸退了。

甚至近兩日還有1則短影音被廣為流傳，顯示在一台充電樁前，幾名成年人大打出手。其中一名男子緊緊抱住充電槍不肯放手，不惜躺倒在地上。

據大陸國家電網的統計，10月1日到3日，國家電網充換電服務網路總充電量較上年同期成長59％，其中高速公路充電設施充電量年增率56.52％，城鎮充電設施日充電量年增75.23％。

從高速公路充電設施單日充電量來看，10月1日高速公路充電設施充電量達到142.92萬千瓦時，接近平時日充電量的4倍，創歷史新高。