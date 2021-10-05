取自中華民國讚國慶臉書

國慶籌備委員會今天舉行記者會說明國慶當天活動細節，國慶大會預計10月10日上午8點55分起在府前廣場舉行，並開闢台北101大樓的第二現場，將有台灣音樂與畫作結合的交響樂團演奏、最大面國旗、原住民孩童表演、英雄車隊等四大亮點，為民眾帶來視聽上的饗宴。

慶籌會指出，今年國慶大會預計10月10日上午8點55分起，至11點34分，預計160分鐘，使用場地除照例在府前廣場舉行，還開闢第二現場，位於台北101大樓的91樓觀景平台。

有鑑於肺炎疫情持續不斷影響世界各國，國際仍給予台灣堅實支持，加上東京奧運及帕運選手都有非常好的成績表現，慶籌會表示，今年整個活動規劃是以自由民主攜手抗疫，以及迎向國際作為規劃的內涵。

活動第一個亮點是由國立台灣交響樂團，以文協百年音樂百年為主軸，演奏從民國30年到今天的台灣歌謠，結合台灣畫家畫作，演出場地位於台北101大樓91樓的戶外觀景平台。

屆時會透過4G傳輸將影像傳送到總統府前，跟著畫作一起呈現在府前觀賞貴賓面前，並運用空拍機高空拍攝，使得不管在府前或電視前的觀眾都能有全新的畫面感受。

第二個高點是，今年吊掛史上最大國旗，長18公尺，寬15公尺，共45公斤，慶籌會表示，為了讓這面國旗能順利在總統府前唱國歌時飛躍在所有貴賓面前，從去年11月就開始規劃，歷經長達7個月不斷測試修改，「也因為這一面國旗的成功，我們有信心會來挑戰更大的國旗」。

第三個亮點是國慶禮讚，由Shenai原住民孩子合唱團16組60位原住民歌手，穿著傳統服飾，用他們的族語，重新詮釋2003年抗SARS時期手牽手的歌曲，希望透過優美的歌聲，讓台灣人能夠一起攜手面對，迎向未來挑戰。

第四個亮點，除了有奧運及帕運英雄車隊外，有鑑於台灣各地各行各業許多幕後貢獻的無名英雄，此次邀13部會、共226輛特色車輛，一起經過總統府前接受全民致敬，慶籌會表示，因為他們的貢獻，才讓我們的所有民眾能夠安居樂業在台灣土地上成長茁壯。

今年國慶晚會首度到新竹市舉辦，時間在10月9日晚上6點半開始，會場安排在空軍新竹基地裡面，主辦單位表示，民眾可以在4點開始就陸續進場。參與民眾可以直接開車或騎乘機車進到基地，希望透過這樣的規劃，讓參加民眾都用最快速的方式抵達會場。

考量場地限制兼顧防疫距離需要，此次訂出現場2500席座位，其中1500席邀請各界貴賓，另外1000席開放給想到現場的民眾透過網路報名，目前已全數額滿。但同步會有直播，讓沒有辦法到現場的人也能夠看到精采的演出。