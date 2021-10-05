去年10月德國職業男網好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）的前女友前女友莎瑞波娃（Olya Sharypova）指控他家暴，今年8月網路雜誌《Slate》莎瑞波娃再度提起小祖維瑞夫給她造成的傷害，世界男網總會ATP等了年1，如今宣布要針對這起指控展開調查。

《Slate》報導，莎瑞波娃表示小祖維瑞夫在2019年上海大師賽比賽期間，於飯店房間內掐住她的喉嚨、打她，另一本雜誌《Racquet》則指出2019年美網前小祖用枕頭悶住莎瑞波娃，小祖否認這些指控，並在上個月採取法律行動。

《Slate》則是透過聲明堅持報導無誤，表示「我們獲悉在報導出來後，小祖維瑞夫已經在德國提出民事訴訟，我們不會對此公開表示意見，但這份報導是搜集多方消息來源才寫出來的，我們也相信這些來源的正確性。」

眼見兩方堅持己見，ATP決定展開調查，在聲明稿中表示：「因為這些對小祖維瑞夫的指控很嚴重，總會有責任釐清事情。」ATP執行長卡維里（Massimo Calvelli）表示，「我們希望調查可以協助釐清事實，決定採取適當的動作，小祖維瑞夫也很歡迎總會執行調查，我們也會隨時注意任何法律行為，並搜集任何資料。」