英國18歲網球小將拉杜卡努（Emma Raducanu）上個月在美國網球公開賽拿下個人生涯首座四大公開賽女子單打冠軍，頓時成為關注焦點，她的社群網站追蹤人數已經成長到超過210萬，跟她年齡相仿、且早在15歲就成名的美國17歲小將高芙（Coco Gauff）提醒她要注意社群媒體的使用。

高芙在2019年自己15歲那年打進溫布頓錦標賽女單16強，因此一舉成名，今年法國網球公開賽也有8強好成績，目前還在追求生涯首座四大賽單打冠軍，看到拉杜卡努同樣年紀輕輕就爆紅，高芙建議善用時間遠離手機。

「一開始當你收到那麼多關於你的推文，還有那麼多追隨者等等，興奮在所難免，但也會讓你有點被沖昏頭，至少在我的經驗是這樣。」目前世界排名第19的高芙說，「我真希望當初就知道這些事，就是不要太在意社群媒體。」

擁有20座四大賽男單冠軍的瑞士天王費德勒（Roger Federer）最近也建議像拉杜卡努這樣年輕一代網球好手，需要協助阻止網路社群對他們的影響。

拉杜卡努在美網封后之後，10月9日打了暌違將近一個月的首場比賽，不過直落二不敵白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），讓她表示自己學到經驗，也打算找新教練幫助自己再成長。