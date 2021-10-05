由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4》，今（5）日開放全新戰鬥模式「生靈的偷襲」、討伐副本「哭嚎廢礦」以及BOSS「半獸人王」，同時也預告11月將推出大規模改版，加入新職業「弩手」及「身分切換」系統，帶給玩家更多遊戲樂趣。

全新戰鬥模式「生靈的偷襲」

全新戰鬥模式「生靈的偷襲」於每週四晚上10－11點在「比奇」、「蛇谷」、「赤月」 三個祕谷的四樓開放。玩家只要擊敗第一階段的怪物後，就有機會遇到第二階段的中型怪，打倒中型怪後也會機率性出現魔王。在挑戰的過程中，還有機會帶走英雄等級的「神龍材料」、「神秘強化石」、「青龍雕像」等豐盛獎勵。

討伐副本「哭嚎廢礦」及BOSS「半獸人王」同步登場

本次開放討伐副本「哭嚎廢礦」及BOSS「半獸人王」，玩家在副本第6階段將遇到105等級BOSS「半獸人王」，凡成功擊敗BOSS就能獲得購買全新坐騎「地獄馬」資格。隨著關卡推進，任務難度會越來越高，副本第10階段還會出現等級115的怪物，後續也有許多意想不到的超強BOSS，待玩家親自來挑戰！

11月將推出職業「弩手」與「身分切換」系統

《傳奇4》預計11月推出全新職業「弩手」及「身分切換」系統，「弩手」為遊戲內唯一擅長遠距離物理攻擊的職業，運用改良後的弓箭增加戰力，擁有強大的破壞力與生存力，在團隊中扮演著不可或缺的地位。「身分切換」系統可以保留現有角色的體質、內功、修煉等成長值，玩家等級達到50級後即可於戰士、法師、武士、道士、弩手等五種職業自由轉換。

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