中國解放軍近日出動大批軍機擾台，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）及國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間本（10）月4日在例行記者會均重申美國對中國的挑釁表達高度關切，並強烈敦促（strongly urge）北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫；莎琪發言人也進一步說明，美方正私下透過外交管道傳遞美方的明確立場。外交部對於拜登政府連日公開關切中國政府軍事挑釁行徑，並且重申美方對台灣堅如磐石的承諾，再次表達由衷感謝。

外交部指出，近期中國軍機連日擴大侵擾台灣的「防空識別區」（ADIZ），已引起美國及澳洲等區域國家的嚴正關切，認為中方已破壞區域和平與穩定現狀，升高緊張情勢。面對中國的威脅，台美一貫維持密切且順暢的溝通管道，分享相關資訊，我國政府並持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度。

外交部強調，我國也將持續加強與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。