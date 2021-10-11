美國和英國今天警告公民遠離阿富汗首都喀布爾（Kabul）各大旅館，尤其是知名的塞勒納旅館（Serena）。

美國國務院表示，「目前身處在塞勒納旅館或周遭地區的美國公民，應該立即離開」，因為該區存有「安全威脅」。

英國外交部則在官網更新勿前往阿富汗的旅行建議，「鑒於風險升高，建議大家勿留在旅館，特別是喀布爾的旅館（例如塞勒納）」。

法新社報導，塞勒納旅館是喀布爾知名豪華旅館。在喀布爾落入塔利班（Taliban）掌控之前、也就是8週之前，塞勒納是深受外籍人士喜愛的旅館。

塞勒納也曾兩次淪為激進分子攻擊的目標。

英美今天發布旅行建議之前，阿富汗北部城市昆都茲（Kunduz）一間清真寺8日遭炸彈攻擊，武裝團體伊斯蘭國（Islamic State）已出面宣稱犯下這起美軍8月底撤軍以來死傷最慘重的攻擊事件。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101011