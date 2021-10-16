第11輪疫苗接種昨（15日）開打，單日創下39.2萬劑佳績，僅次於9月30日的39.3萬劑最高紀錄。而國際研究顯示，莫德納和BNT接種後半年抗體驟降，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將收集國際意見，作由專家做為未來國內施打第3劑的考量。

關於施打疫苗後抗體降低，莊人祥表示，目前看起來新冠疫苗都有類似情形。我國明後年莫德納已採購3500萬劑，其他疫苗也都還在洽談中，目前看到美國等國家針對第3劑作出建議，例如65歲以上、高風險疾病者以及高風險職業者，都會收集相關意見並提交專家。

至於日本政府將第六度贈台AZ疫苗，莊人祥表示，數量和日期都還在協調當中，根據到貨的時間再決定投入哪一期施打。

昨（15日）疫苗接種39萬2149劑，其中AZ約11.1萬劑，莫德納4.9萬劑，高端3800劑，BNT約22.7萬劑；目前疫苗人口涵蓋率61.44％，劑次人口比 82.95％。