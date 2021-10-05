受到人口結構少子化、高齡化的影響，肩負守護家庭責任的「家庭守護者」們，要負擔的責任比以往更多。因經濟狀態、家庭環境、人生階段的不同，在照顧父母和孩子之餘，有了更多元彈性的需求；加上新冠肺炎疫情帶來的無力感，讓消費者更渴望拿回人生的主動權。

英國保誠人壽觀察，隨著市場趨勢及消費行為模式的改變，消費者的人生路徑已不再是刻板的線性人生，伴隨而來的責任與需求因人而異。秉持傾聽客戶需求的品牌精神，提出4A（Accessible、Affordable、Approachable、Actionable）回應消費者需求，並提供包含健康保障（Health&Protection）、子女教育（Education）、資產規畫（Asset Planning&Transferring）、樂活退休（Retirement）等H.E.A.R.不同面向的保障，將希望和控制權還給消費者，鼓勵人們以正面、積極、主動的態度，擁有屬於自己獨一無二的「幸福方程式」。

其中Accessible是指多元通路發展策略。英國保誠人壽多元行銷通路，讓消費者自主選擇想要的服務以及商品；Affordable是指保障和保費的平衡，消費者可以依自身生活型態、風險承受度、需求和經濟狀況，彈性選擇適切的主附約保險商品進行搭配。

Approachable是指提供貼近人心的服務。英國保誠人壽提供多項暖心服務，「理賠服務排行」外商第一名，為客戶首選；與合作夥伴深耕客戶、提供客製化商品，為合作夥伴首選。建立公司文化與福祉，為員工首選。至於Actionable是指將選擇權交還給消費者，鼓勵消費者主動規畫，英國保誠人壽深耕數位轉型，提供多項數位工具，鼓勵消費者主動規畫。

英國保誠人壽了解每個人對於「幸福人生」都有自己的定義與時程表，針對消費者需求提供H.E.A.R.不同面向的保障；包含從預防、保障、延緩提供多元的健康與保障；陪伴父母準備子女教育所需的資金缺口，和父母一起成為孩子最堅實的後盾；透過妥善的資產規畫，協助客戶安穩度過人生的動盪與風險；提醒客戶即早開始打造樂活退休，開啟美好人生下半場。