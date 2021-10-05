LED大廠富采投控(3714)公布9月營收為34.55億元，雖比8月高點35.39億元下滑約2.36%，仍為第二高，整體第三季受惠mini LED續放量生產，營收持續向上，單季營收突破百億元，約為103.28億元，比第二季的93.64億元增長10.29%。

富采為晶電及隆達等公司公併，於今年1月6日正式成立；今年隨著LED產業復甦，加上第二季起mini LED放量生產，營收呈現逐季向上成長。今年前三季營收達265.72億元之規模。

富采第二季隨著營收成長，單季轉盈，並帶動上半年轉虧為盈繳出獲利成績單，第三季為傳統旺季，營收續增，法人推估，富采第三季獲利可望維持高檔，單季每股盈餘估維持1元以上水準。

富采第二季受惠於美系客戶mini LED出貨開始放量，營收為93.64億元，毛利率提升至22.73%，單季營業淨利6.35億元，歸屬於母公司業主淨利7億元，第二季每股獲利達1.03元，並帶動上半年轉盈，每股淨利0.65元。

第四季進入傳統淡季，但因晶電、隆達第四季均規劃開出新產能，可望將抵銷傳統淡季效應，法人估第四季營收仍可達90億元以上水準並可持續獲利。公司成立第一年即交出獲利的成績，優於原先預期之損益兩平。