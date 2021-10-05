世界宗教博物館創辦人心道法師參與在教廷舉辦的「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」，分享「靈性生態」新概念，共同簽署聯合呼籲書，期盼透過跨宗教連結合作，讓世界各國政府加速實現淨零碳排，以教育與環保行動落實生態永續理念。

氣候變遷締約國大會，將於10月31日到到11月12日，在蘇格蘭格拉斯哥市舉行第26次會議。有鑑於此，義大利、英國、教廷共同發起「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」，邀請歐美、日本、香港、台灣等50多位國際宗教領袖及傑出科學家，探討地球永續共同願景。

「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」簽署聯合呼籲書，呼籲正視科學家的警告，只有10年時間來恢復地球，不能再浪費這個寶貴的機會，並由教宗方濟各遞交給COP主席夏爾馬和義大利外長迪馬約，為全球氣候變遷政策提出強而有力的建議。

心道法師4日在羅馬的會議上以影片闡述理念，他表示，人類與生態為生命共同體，只有互相尊重與包容，以博愛來分享，才能互濟共生。人心離開靈性的清淨純善，帶著貪瞋癡慢疑，顛覆生態平衡，造成氣候變遷，破壞地球結構體的良善循環。要解決問題，只有讓浩劫的造作者覺醒，認清災劫正在發生，必須當下改變，停止掠奪與對立，讓生態與靈性合一，人類與大自然就能永續。