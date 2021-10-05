枋寮百年漁網老店「雲海」重視環保，將漁網加入新巧思，製成各式各樣的環保袋及包包。（謝佳潾攝）

枋寮百年漁網老店「雲海」重視環保，將漁網加入新巧思，製成各式各樣的環保袋及包包。（謝佳潾攝）

枋寮百年漁網老店「雲海」第3代傳人蔡秀環傳承父親環保理念，與母親蔡王淑容將漁網加入新巧思，除製成各式環保袋、提包、後背包，還與學校合作研發海洋教育的環保教具，讓不起眼的漁網有了新生命，也展現傳統漁村的軟實力。

蔡秀環指出，因為家族經營漁網生意近百年，在地方小有名氣，父親蔡玉清更有個比名字更為人熟知的綽號「網仔清」，大家想到漁網相關的一定聯想到父親，不過對她來說，環保2字才是父親給她的最大印象，父親在世時時常說，不要一直燒金紙，這樣不環保，環境搞壞了，子孫怎麼活。

蔡秀環說，4年多前父親逝世，她接起家業，當時便在思考，如何經營才能讓父親的理念傳承下去，而後決定以環保為出發點，在不影響漁網店的營運下，採多元發展製出各式環保袋，隨後成效不錯，有學校看到漁網的不同面向，便前來談合作研發環保的海洋教具。

她有感而發道，枋寮是個漁村，漁業高度發展時期，也是漁網產業的全盛時期，當時全鄉有3家漁網店，而光他們家產出的漁網種類就有上百種，不過隨著海洋資源出現變化，連帶漁業相關產業也有了影響，現在枋寮只剩下他們這家漁網店，而產出的漁網種類也僅剩幾十種。

不過她有信心地說，漁網產業不會消失，只是傳承上可能出現斷層，她問過多位長輩為何要把漁網店收起來，而對方的回應無不是「孩子不接了」，對此，她一直告訴自己，家族事業不能斷在她手裡。

她說，「雲海」是百年老店，從阿公時代開始就不只是做枋寮的生意，訂單堪稱遍及全台不過疫情的影響就很大，曾經有4個月沒有漁船的訂單，但漁網能以不同面貌為外界所知，很值得。