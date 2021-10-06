陸十一長假 支付寶：景區消費漲9倍 11:132021/10/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸十一長假 支付寶：景區消費漲9倍。圖為民眾在海南免稅店選購化妝品。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸十一國慶長假期間，根據《證券時報》引述支付寶開放平台發布的國慶報告顯示，大陸景區消費人次對比上個月增長超過9倍，其中以國內主題樂園消費最為活躍，在支付寶發布的國慶消費熱門景區榜中占據前5，當中華強方特、上海迪士尼和北京環球影城分列前3。 此外，海南離島免稅店消費金額也呈現連續兩年上漲，今年「十一」期間比2019年同期增長87％。 華為支付試水溫 支付寶、微信迎新對手 台北101觀景台8日開館 響應五倍券限時加贈雙巴乘車券 #消費 #支付寶 #景區 #9倍 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶迎振興商機 老爺集團10家飯店食宿遊樂全加碼放大優惠 10:482021/10/06 財經 遠百瞄準五倍券 周年慶業績拚135億新高 04:102021/10/06 產業特刊 中油Pay慶百萬抽獎 最高送5萬 04:102021/10/06 焦點要聞 《電腦設備》光寶科9月營收今年新高 Q4撇變數拚頂峰 09:292021/10/06 財經 大陸房企連環爆 花樣年控股違約 04:102021/10/06 焦點新聞 陸港觀盤－多重目標 對經濟下跌容忍度增加 04:102021/10/06 全球財經 居家業推振興優惠 最高現折2萬 04:102021/10/06 時尚消費 2021台中購物節雙十登場 各大商圈熱情相挺 10:492021/10/06 生活 社評／該為兩岸減壓了 04:102021/10/06 焦點新聞 銀保監 緊盯大宗商品炒作 04:102021/10/06 全球財經 穩供電 北京力保煤電融資需求 04:102021/10/06 焦點新聞 兩岸熱門新聞 中國成火箭炮之王！世界綜合排名前十至少占三名 - 兩岸 因回國需接受隔離 習近平可能不會親赴G20高峰會 - 兩岸 - 旺報 國際航協首次修訂語言章程 中文成為官方語言 - 兩岸 中國決策民主集中 西方應撕威權標籤 - 產業財經 - 旺報 辛亥革命110年大會 習將重申和平統一 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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