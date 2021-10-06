大陸十一國慶長假期間，根據《證券時報》引述支付寶開放平台發布的國慶報告顯示，大陸景區消費人次對比上個月增長超過9倍，其中以國內主題樂園消費最為活躍，在支付寶發布的國慶消費熱門景區榜中占據前5，當中華強方特、上海迪士尼和北京環球影城分列前3。

此外，海南離島免稅店消費金額也呈現連續兩年上漲，今年「十一」期間比2019年同期增長87％。