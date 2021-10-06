中國大限電，衝擊當地台商生產，可能造成新一波鮭魚返鄉，今天立委詢問經濟部，到底台灣能不能足夠供水供電？經濟部長王美花認為，是否真有二波回流，「還要再看一陣子」，但規劃產業園區與科學園區時，都有配置水電供應，當然新電源開發也會同步執行。

民進黨立委邱議瑩指出，中國限電，台商企業紛紛回流，會不會造成鮭魚返鄉現象？之前幫忙找地水電會不會不夠。

對於第二波鮭魚返鄉是否出現？王美花認為「還要再看一陣子」，了解廠商會做甚麼措施，會積極來掌握。

後來她在台下補充，推動投資台灣三大方案以來，台商在布局上有回來的已回來，會不會因大陸這波限電再增加，需要比較長時間去評估。

如果真有二波鮭魚返鄉，現有水電供應是否要重新評估？她說半導體業都需要2、3年前就去評估，其他視大小規模有不同，但比較容易解決。

她強調，經濟部本就有規劃產業園區、科學園區，這時就會同步規劃水電供應。至於台商返鄉如增加，備轉容量可能跟原先盤點不同，則也要同步去執行電源開發。