國民黨立委江啟臣質詢指出，包括中國、澳洲、南韓等都陸續加入中、長程飛彈布局，而我國「雲峰飛彈」射程是否有1200公里？現階段研發了沒？國防部長邱國正並未否認有研製，他僅表示，關於性能「私下跟委員報告」，至於研發與否「我們還在努力」。

江啟臣質詢時指出，特別預算之中，為何沱江艦、反艦飛彈等「反艦」項目占了64％？這次採購的分布，是否反應最可能的防衛情境？邱國正表示，雖然防衛情境會變，但我方可在海上讓對方難以發揮，我們若能在此項目制壓，作戰成效會更好。