今年首家KY股 峰源-KY申請股票第一上市 19:292021/10/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，峰源-KY（6807）今（6）日送件申請股票第一上市，為今（110）年度第一家申請股票第一上市之外國企業。 峰源-KY公司負責人為蔡文達，公司實際營運主體包括：恩龍實業（嘉興）及嘉興恩捷實業，公司實收資本額為45億元，主要產品為室內家具；110年上半年度稅前純益為1.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.55元。 9月外匯存底 連二月攀峰 《金融》314家上市櫃公司 明年股東會年報需提前申報 #峰源 #第一上市 #嘉興 #股票 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102021/10/06 證券．權證 《興櫃股》三商家購今上市前競拍 底價57.98元 07:472021/10/06 財經 張錫：台股修正近尾聲 最快年底看到20000點 04:102021/10/06 財經要聞 巨生醫6日申請登錄興櫃股票 12:202021/10/06 財經 《電子零件》立凱-KY營收逐季揚 前3季年增翻倍 16:342021/10/06 財經 《國際金融》銀行科技股強攻 歐股近11周高點 10:032021/10/06 財經 《生醫股》麗豐-KY飆漲停 營收回來了 10:032021/10/06 財經 《鋼鐵股》今年來最佳 豐達科9月營收年增55.87％ 11:282021/10/06 財經 影》新北連7天本土清零 侯友宜：KTV開放第一天已14家復業 14:432021/10/06 生活 台股逆轉勝 中小尖兵領漲 04:102021/10/06 證券．權證 9檔基金剽悍 逆勢賺錢 04:102021/10/06 投資理財 財經熱門新聞 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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