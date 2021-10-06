證交所表示，峰源-KY（6807）今（6）日送件申請股票第一上市，為今（110）年度第一家申請股票第一上市之外國企業。

峰源-KY公司負責人為蔡文達，公司實際營運主體包括：恩龍實業（嘉興）及嘉興恩捷實業，公司實收資本額為45億元，主要產品為室內家具；110年上半年度稅前純益為1.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.55元。