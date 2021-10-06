一份內容令人震驚的報告揭露法國天主教會神職人員性侵兒童的問題嚴重，教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，他個人和教會對此事都感到羞恥。

教宗在梵蒂岡的每週公開接見活動中表示：「對於受害者所遭受的創傷，我想向他們表達我的悲傷與痛苦。」

「這也是我的羞恥，我們的羞恥，我為教會長期來沒能將他們當成關注重心感到羞恥。」

調查法國天主教會兒童性侵案的獨立調查委員會發現，自1950年至2020年間，約有21萬6000名未成年人受神職人員性侵，如此「大規模的現象」一直被「沉默的面紗」刻意掩蓋。

法國和全球各地天主教教會面臨一系列性虐指控和訴訟之際，委員會經過2年半的調查後，公開這份近2500頁的報告，內容引發外界憤怒。

教宗呼籲神職人員努力確保類似情況「不要再發生」，他支持法國神職人員面對「這項艱難但健康的考驗」，並要求法國天主教會「承擔責任，確保教會是所有人的安全歸屬」。