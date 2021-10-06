陳茂波。（大陸央視新聞）

鄭若驊（大陸央視新聞）

大陸央視新聞報導，香港特區行政長官林鄭月娥6日在立法會發表2021年施政報告。報告發表後，香港特區政府三名司長表示，將會全力支持行政長官施政，積極配合施政報告提出的新措施，開創香港新優勢。

香港特區政府政務司司長李家超表示，施政報告重視處理社會民生事務，有專章提及一國兩制、維護特區憲制秩序，以及維護國家安全的重要性，亦包括特區政府架構重整，以及高級官員的選拔及聘任制度。他認為，這能打破舊有規限，是制度及思想創新，務求「有能者居之」，令香港有效施政。

李家超還指出，施政報告提及「北部都會區」的發展策略，是具有充分內涵、前瞻性和創新性的思維，既發展又保育的多元構思，配合大陸國家「十四五」規畫和「前海方案」。他相信，北部都會區將與傳統維港都會區互相輝映，將香港整體發展及格局發揮至另一層次，帶來無限機會，開創新優勢。

李家超表示，將全力支持行政長官施政，積極推動多方面領域的跨部門統籌工作，並積極爭取與大陸有序通關，以及統籌香港回歸25周年的慶祝活動。

香港特區政府財政司司長陳茂波認為，施政報告內容豐富、涵蓋範圍廣泛，就香港未來社會及經濟發展作出長遠規劃。他表示，會在財政資源上盡力配合施政報告提出的措施。

陳茂波表示，面對複雜多變的經濟格局及新冠疫情為全球經濟復甦帶來的不確定性，會繼續恪守「審慎理財、應使則使」原則，為市民紓困，為中小企提供必要支持，同時保留財政實力，確保金融穩定，應付已知及未知的情況和需要，穩經濟保民生。

香港特區政府律政司司長鄭若驊表示，全力配合施政報告，律政司的新措施主要有四個範疇，包括致力建設香港成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心；推廣社會對法治的正確理解；加強全社會向心力，增強對《憲法》、《基本法》的宣傳和國家安全教育；廣納法律人才等。

鄭若驊還表示，將於11日出席香港立法會司法及法律事務委員會的會議，屆時會進一步講解律政司的有關新措施和其他重點措施。