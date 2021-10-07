命理師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬馬、羊、狗、豬的人受惠於行運加持，在未來兩年必定能夠財運上漲，輕鬆賺大錢。

▍1.生肖馬

屬馬的人過去處處受到牽制，容易被利用，未來兩年終於可以擺脫霉運，獲得財神爺庇佑，正偏財運都上升。屬馬的人帶著幸運星，職場上升官加薪機會特別多，總能接到許多訂單，手邊的專案順利完成，投資眼光獨到的你，總是能為自己累積不少財富，連外出隨手買的彩券也能輕易中大獎。你是一個遇強則強的人，為了讓自己成長，總是不斷的往高處爬，一定要達成自己立下的目標。

▍2.生肖羊

屬羊的人先前遭遇各種欺壓與艱辛，未來兩年終於可以揚眉吐氣，將有各種生財管道與機會找上門，由於你的腦筋靈活，天生就非常機智能幹，加上對理財儲蓄也有一套自己的方法，使你更能發現別人不知道的賺錢妙招，一樣是買股票、投資基金，你就是能成功賺錢，這得歸功於你投資前的準備，你不是盲目跟風的人，會經過仔細評估才下手，順利藉由錢滾錢發財。

▍3.生肖狗

屬狗的人過去需要為錢奔波，被經濟壓力追著跑，未來兩年終於能獲得緩解，只要在工作上繼續保持勤奮努力的態度，財運自然找上門，你的個性勤懇踏實，賺錢的機會非常多，只要抓住機會，就能有收穫。在這兩年可以為人生立下願景，努力達成目標，不斷挑戰自我，積極開發人脈，兩年後若要創業、成立自有品牌，將能更加順利。

▍4.生肖豬

屬豬的人過去幾年運勢停滯不前，沒什麼亮眼的表現，在職場上總是默默付出，公司對你的態度好像可有可無。但是未來兩年你的機運就要來臨了，你是屬虎人的六合貴人、屬兔人的三合貴人，未來兩年你的正財運增旺，只要努力工作，長官就會看見你的好，將有機會被提拔、晉升，薪資也跟著三級跳，建議要堅持自己的理想，不斷增進自己的能力，明後兩年就是你發光發熱的時機。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】