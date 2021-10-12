運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團點名，生肖屬鼠、猴、龍、兔、虎的人10月要特別注意，月底前愛情運危機重重，可能有爛桃花找上門，甚至會因此偷吃、出軌、與人曖昧，千萬不要因為一時的刺激而讓一段穩定的感情走向終點。

▍1.生肖鼠

屬鼠人10月桃花運很旺，單身者會受到很多人追求，但你又不想那麼快結束單身，結果就是跟每個追求者都維持曖昧，如果太過享受這種被追捧的感覺，很容易引火上身。有伴者則是在職場上會受到新人的熱情崇拜，在他的各種讚美、體貼舉動下，真的很難不淪陷，提醒你別因一時的春心蕩漾，而使原本的感情破裂。

▍2.生肖猴

屬猴人10月很容易與職場中的異性擦槍走火，特別是與工作場所有關的人，辦公室的環境營造了完美的互動機會，可以藉由開會、聚餐、拜訪等正當理由進行密切接觸，這對單身者來說是個好消息，但是如果身邊已經有另一半，還是要懂得避嫌才好喔！

▍3.生肖龍

屬龍人10月容易與另一半各忙各的，相處、互動的時間減少，舊愛又在此時突然出現，不免讓你感到心動，尤其是舊愛熟知你的一切，態度忽冷忽熱、欲擒故縱，很容易就讓你動了出軌的念頭。建議一定要把持好自己，才不會演變成難以收拾的局面。

▍4.生肖兔

屬兔人10月桃花運爆棚，但很容易遇到感情玩咖，帶著不負責只想玩玩的心態接近你，若是受不了誘惑，就很容易陷入桃花陷阱裡，另一半也容易發覺到你的異狀，你們的戀情有可能出現裂痕，建議要懂得掌控感情關係，才不會讓自己與伴侶的感情受到影響。

▍5.生肖虎

屬虎人10月很容易被短暫的激情曖昧迷惑，有些人甚至會把性與愛分開看待，說服自己一時的逢場作戲不算什麼。屬虎人今年因為紅鸞星的加持，魅力大增，自然能吸引到無數追求者，有伴侶的人一定要更有定力，如果被激情牽著鼻子走，特別是對感情已經感到心有餘而力不足的人，更容易背著另一半偷偷與人曖昧，尋求那種刺激的偷情感。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】