新竹市長林智堅推動大新竹合併動作頻頻，桃園市長鄭文燦上節目專訪表態支持竹竹合併升格，但內政部長徐國勇卻說竹竹苗合併八字還沒一撇，顯示民進黨內雜音不少。對此林智堅搬出蔡英文總統多次對外公開說「樂見」的說法，並解釋6日立法院討論的是行政區畫法，跟他倡議的大新竹合併升格採地制法的修正，是不同的事情。另外林智堅也強調，行政院在會後也有明確表示會審酌地方民意，就法制面討論。

林智堅稱代表大新竹縣市民眾感謝鄭文燦對合併升格的支持與肯定，他備感溫暖，鄭在訪問中提到大新竹有竹科，竹科又有全世界最重要的半導體聚落，顯示大新竹民眾勤奮、創稅高，但縣市分治之後，整體建設跟不上人民的期待跟需要，大新竹合併升格，可整體規畫城市區域治理，加速竹科在國際上更有競爭力。

桃園升格直轄市之後，林智堅表示可看到桃園市在福利、建設、教育資源變多變好，醫療服務品質提升，建設經濟大發展，鄰近的桃園市是最好的借鏡，我們也期待藍綠各界共同支持下，讓大新竹合併升格、新竹先行，

大新竹合併升格議題至今，總統是否支持？林智堅表示，民進黨祕書長林錫耀多次提到總統從樂見到樂觀其成，他自己也和總統說明報告，蔡總統多次在公開場合提到樂見此事，但是要聆聽地方民意及審慎考量法制面問題。

林智堅呼籲大新竹縣市民眾應該要齊聲，把大新竹升格後城市更好的期待說出，有不同意見與指證，我們欣然接受，現在新竹有共識，希望大家給予祝福，讓新竹先行。

至於是否會有其他竹縣請益行程？林智堅表示會持續進行，透過不斷到竹縣的請益、聆聽基層的聲音，希望能將大新竹合併升格的聲音讓更多人聽見，但牽涉的層面廣，涉及修法，需要大家的支持。林智堅說，在請益的過程能夠感受幾乎所有人都支持竹竹合併升格，大家會有建議討論，此刻國家應該給竹科更多能量跟後盾，大新竹合併後更有發展力道。