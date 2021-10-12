台灣客社今天舉辦「竹竹合併座談會」，民進黨前新竹縣長林光華突然被台下要求希望他講客語；林光華在台上當場回應，公共場合主持的人或是與談的人，「我認為應該講最大公約數（的語言）」。這是一個互相尊重、包容、欣賞，多元族群、多元文化。

他強調，多元族群多元文化要從這裡開始，「我常說，保存優良客家文化，去掉非常糟糕的繁文縟節，但不能對外不能吹毛求疵，例如前總統馬英九說蔡英文總統，「不喜歡中華民國為何不辭職下台？」，這就是「無聊麻」！

林光華今天出席竹竹合併議題與談時，被台下出席要求說客語，他忍不住把話題岔開指出，民進黨創黨元老費希平以前常被要求說「講台語，以後要說台語」；費回說，「我都八十幾歲了，學不來，我也不會講，那以後你們自己玩好了」。

林光華說，在公的場合要講共同語言，因為要溝通，要人了解；民進黨創黨時，他就說主張，所有台灣用的語言都是叫「台語」。

他說，有次選舉他出席一場開幕典禮，因為在中壢，所以他用客家話講，馬上有人說，「貢台語，聽唔啦」；他就說，他現在說的是「台語的客家話，你聽得懂嗎？」若在桃園，他就會說台語、福佬話，去山地鄉，也會講一點點原住民話。

他表示，保存優良客家文化，去掉一些非常糟糕繁文縟節，然後不能自外於其他，雖然客家話已成為國家語言，但是對外到了某一個狀況，不該吹毛求疵。