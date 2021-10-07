在美債可望有解以及油價暫跌下，7日韓股也上漲，大盤目前在2,957.72點，漲49.41點或1.7%。同時，韓元走強，而公債殖利率下降。

7日，三星電子公布自家晶圓代工未來架構方向，誓言將採用先進製程解決方案外，也誇下海口，最晚到2026年時，晶圓代工產能要再增近1倍左右。三星漲0.84%，至於SK海力士則跌0.41%，LG化學也跌0.4%，但Naver漲4.83%。

Cape投資證券認為，油價下跌，通膨疑慮暫解下降，美債舉債上限也傳出將可望延至2021年底再議，暫時化解美政府破產危機。

在前個交易日漲至12年新高紀錄後，美國天然氣期貨價現在又暴跌超過10%。

韓國政府出售一批溢價25個基本點，價值在5億美元的10年期美國公債，同時，殖利率為1.769%。

美元兌韓元在1,189.7價位，韓元升值0.22%。2021年迄今，韓元兌美元已貶8.7%。

韓國3年期公債殖利率跌2.2基本點至1.702%，而10年期的也跌2.7個基本點至2.373%。