波羅的海綜合指數（BDI）6日大漲4.4%，而海岬型船舶指數（BCI）更猛突破萬點，衝上10475點，漲幅達8.36%，激勵今（7日）散裝航運飆漲，其中裕民、中航攻上漲停。

分析師表示，散裝大船出現急單效應，操作短線的投資人必然受傷；另有網路投資老手指出，貨櫃、散裝大小船幾乎破線，只有裕民在所有均線之上，最近沒什麼跌到，警告最近不要亂空會出事。

由於散裝船供需吃緊，加上迎來第4季旺季，BCI指數自9月初5000點以來漲幅超過1倍，受惠最大是擁有海岬型船舶的散裝業者，裕民15艘船居冠、中航10艘、新興8艘，因此帶動相關個股今絕地大反攻，不僅裕民、中航亮燈漲停，新興、台航、慧洋-KY和四維航也有8、9％漲幅。

摩爾投顧分析師張志誠表示，日本造船商早已被貨櫃輪新船訂單塞滿，無法新造更多的散裝輪，供給不足加上大陸已默默允許可以載運澳洲燃煤，短時間內散裝大船出現急單效應，投資人第4季要多留意。

他提醒，裕民、新興、中航本周融資都在增加，主因是散戶為了補維持率而去買，這一定會洗盤，能耐的住季線扣低檔磨練時間的人，才看的到春天，為了短線而做的人，必然受傷。

近期航運股幾乎一天漲一天跌，昨才崩完，今又破底翻，再度引發PTT股版網友熱議，有人認為，「大小船除了裕米還在線上 其他都破光」、「某人不要來亂早就不知噴到哪去了！」、「玉米不用救啊，最近超強，覺得有貓膩」、「散裝被貨櫃拖累了」、「航運歐印空 賺錢好輕鬆」、「9月初到現在BCI漲100%了吧」、「中航185準備重返09年的榮耀」。

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。