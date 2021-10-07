新北市三峽區隆恩街的原住民文化園區以前是農耕地，市府設置一處滯洪池解決積淹水問題，但滯洪池長年未清雜草叢生、惡臭難聞，且下大雨時積水都未排出，一旁民宅住戶每逢大雨都提心吊膽。市議員楊春妹接獲消息向原民局反映，但遲未見園內環境改善，質疑局處怠惰卸責；原民局表示，工程預計在12日進場施工，預計將滯洪池挖深、挖寬，避免積水問題。

三峽原住民族文化園區為國有財產土地，現由園區族人承租土地自力造屋居住，不過園區早年屬於農耕地，常有積淹水問題，因此才設有滯洪池。楊春妹議員表示，她8月到園區時就發現滯洪池惡臭味飄散，且積水高漲，園區族人也向她反映，滯洪池數月來都維持雜草叢生的狀況，且疑似有人在池中排放廢棄土，使得調節洪水的作用消失，但原民局都沒有來清理。

當地族人告訴楊春妹議員每逢大雨都要擔心淹水問題，因此楊春妹議員9月22日就立即請該土地管轄機關原民局和相關局處會勘，要求盡速清淤及園區公共環境整潔，未料原民局卻遲遲未有動作，本月2日又再度接獲當地耆老反映，滯洪池又滿水位，通報後卻得不到後續處理方式，原民局指出上月28日有辦理會勘，但根本沒通知她和當地族人，質疑原民局的行政態度消極、敷衍了事外，更感覺到原民局沒有感受族人的痛苦。

原民局表示，園內滯洪池平時晴天常為乾涸狀態，且已設置多年，經歷多起颱風及強降雨事件，功能仍維持良好，目前均未發生住家淹水狀況。上月22日會同議員會勘後，因局裡同仁沒有相關工程背景，才會在同月28日與三峽區公所、洽談廠商再度會勘，因牽扯到報價問題，中間辦理需要時間，但絕無延誤問題。

原民局補充，工程預計會將滯洪池加寬、加深，增加更多容量，並在12日進場施工，滯洪池的的土壤也會挖出送驗，若品質尚可就會留給族人再利用種植，若不適合種植也會挪做工地使用，避免浪費。