石門分館推出「女孩的安全教育」課,教小朋友學會提高警覺與自我保護。(新北市立圖書館提供)

10月11日是「台灣女孩日」,新北市立圖書館淡水分館、新店分館、青少年分館、與石門分館特別推出一系列專屬台灣女孩的「閱讀女力」活動,鼓勵女孩透過閱讀提升知性魅力,勇敢築夢,從閱讀中汲取養分,發揮潛能,愈讀愈美麗。

為響應聯合國「國際女孩日」倡導重視培力及投資女孩,我國從2013年起將10月11日訂為「台灣女孩日」,與其他國家一起推動女性平權。

新北市立圖書館表示,少女時期是女性人格養成的關鍵時刻,閱讀可以讓台灣女孩更認識自己,培養自尊、自信與能力,圖書館順應國際潮流,特別規畫一系列「閱讀女力」活動,包括「女力出擊」主題書展、「擁抱夢想的女孩」線上講座、「揪閨蜜借好書」、「女孩不設限」女孩日電影、「女孩力量」故事活動及「女孩的安全教育課」等,邀女孩們來感受不一樣的閱讀力量。

淡水分館10月9日邀請曾在2013年打敗12萬人,成功擠進「世界最棒工作(The Best Job in the World)」徵選前三強的台灣女孩Cc謝昕璇,分享她走遍世界,同時身兼旅行作家、校園講師、社群媒體經營等多重身分,樂於學習各種新事物,勇敢追夢的「C式人生」。

10月11日將播放首位奪下世界小姐的黑人女性,因為跨出第一步才有機會完成夢想的女性勵志電影「愛美獎行動」;10月11日起至10月31日止則推出「女力出擊」書展與「起飛吧!擁抱夢想的女孩」DVD展,另外還有「揪閨蜜借好書」活動,女性讀者只要於活動期間內借閱10本書或參加線上講座,便可以抽女孩專屬的小清新悅讀杯。

石門分館為陪讀學童安排了「女孩的安全教育」課,教小朋友學會提高警覺與自我保護,同時還規畫「本土得獎女性作家好書展」,帶大家認識各具風貌的本土女作家文學作品,將展出至10月31日止。

新店分館10月9日將透過「馬拉拉的上學路」繪本故事活動,帶大小朋友認識史上最年輕的「諾貝爾和平獎得主」馬拉拉的真實故事,以及「國際女孩日」的由來。馬拉拉透過自己的力量和勇氣爭取女孩的受教權,成為影響世界的前100大女性之一。

青少年圖書館10月9日則推出「女孩不設限」 女孩日電影,將一連播放「女性日常」、「霹靂嬌娃」、「居里夫人-放射永恆」三部女性為主題的電影,以影像推動性別平權,同時鼓勵女孩們拿出勇氣與信心,不要自我設限,找到自己的舞台發光發熱。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站( http://www.library.ntpc.gov.tw)。