兩性作家欣西亞與美籍老公Shane結婚16年多，欣西亞平時常在社群網站分享對時事感想，也常上節目分享兩性議題意見。近日欣西亞自曝因為天氣熱，自己平時在家常索性打赤膊上空，某次她見外面夜景漂亮就衝出陽台拍照，結果被老公拍下裸身背影，成為另類風景。

欣西亞先前見林月雲和侯佩岑上節目新聞，藉此紓發生活中正宮和小三的想法，勉勵全天下的正宮不要奢望小三過得不好，最好的報復就是努力愛自己，活得更快樂自信。近日她透露有網友問她乳頭顏色太深該怎麼辦？她逗趣回應這問題不僅這網友有，全天下很多女孩看到廣告也有類似疑惑，「為何人家胸前能夠開出吉野櫻，我的卻是卡到陰？著實令人百思不得其解」。

欣西亞被老公拍下半裸背影。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書）

欣西亞話鋒一轉，表示自己也有一次看到購物頻道宣傳一組標榜美化乳暈和私密處的保養品，她腦波一弱被生火就撥電話訂購，自嘲：「希望三個月後跨下能一掃陰霾，胸前也能擺脫三葉葡萄乾，搞不好一脫衣服就射出萬丈光芒，過年根本不必參加寺廟的點燈儀式」，但沒想到用了一個月依舊沒效。

在萬念俱灰下，欣西亞竟出招改用磨砂紙、磨砂膏想試試看，卻造成受傷破流血，老公還吐槽說：「妳成天對著身體塗抹來路不明的東西，到時候害我食物中毒怎麼辦？」最後老公竟說實話：「親愛的，根據我的經驗來説，這世界上根本就沒有人的三點是紅粉佳人耶」，更表示她所看到的廣告照片都只是被PS過的，「我們男人才不在意女人是什麼顏色，只要健康跟好用，就是優秀的三點啦！」而欣西亞也想通，詢問醫生後對方也回應床上經驗與私處顏色無關，只跟遺傳和原本膚色有關，呼籲大家別因廣告宣傳而誤導，「管它們是粉紅色還是卡其色，健康好用的就是歡樂一百點」。