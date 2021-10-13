輕颱「圓規」昨（12日）解除海上颱風警報，雖未直接侵台，不過外圍環流為東部地區帶來強風豪雨，許多地方陸續傳出淹水災情，2019年與老公搬到台東都蘭定居的藝人曹蘭，曬出住處遮陽鋼架被吹倒的照片，還透露家中停電、停水的慘況，讓不少網友留言關切。

曹蘭在臉書曬出颱風肆虐後的照片，只見家中拿來遮陽用的鋼架被吹倒在地，部分地方還整個被吹彎，可見當時風勢強大程度，接著透露不僅家中停電多時，旅充的電也快用光，加上儲水備用的浴缸只剩三分之一，隨時都會面臨沒水沒電的窘況，但仍不忘為賣命搶修的台電人員打氣：「辛苦的台電，加油」。

眼見曹蘭成為此次「受災戶」，網友紛紛留言關切：「電力公司的人員們也忙翻天了，下雨打雷閃電的會增加維修困難度」、「這回風雨真的蠻強的 所幸颱風沒登陸 一切平安喔」、「可以放一台備用發電機，以備不時之需」、「人平安沒事最好，未來或許可以考慮架個太陽能板來儲備電力供應」、「要注意安全，尤其有壞掉的事物要注意周遭」。

家住台東的歌手紀曉君，昨PO文表示天空雷聲轟轟作響，而且已經淹大水，女兒的學校卻未宣布停課，但看到人在花蓮的老公傳來照片，只見下著毛毛雨，卻已經停班停課，讓她忍不住開嗆：「饒了台東人吧！是不是要淹到脖子才算蛤？」