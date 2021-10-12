圓規颱風來襲，金門出現10級左右強風，造成1145戶停電，台電出動大批人車加緊搶修中，提醒民眾切勿撿拾或碰觸落地電線，以免發生觸電意外。

台電金門區營業處說明，迄今日10時全島累積曾停電戶數達1145戶，主要集中於金湖新前墩、田浦、大地、內洋、溪邊、復國墩及烈嶼林湖村、西口、西宅社區一帶，台電已動員40餘位工程人員、並出動吊臂車、昇空車等工程車24輛進行電力修復。大、小金門之間的交通船因海象不佳停駛，烈嶼地區由3名人力先行搶修，台電己與縣府聯絡協調船班並整備妥大金門支援人力與機具，復航後即可前往協助搶修。

圓規颱風來襲，金門出現10級左右強風，造成1145戶停電，台電出動大批人車加緊搶修中。（台電提供）

台電表示，遇有停電事故，民眾可多使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電公司也提供1911客服專線及停電通報電話082-325506，或以手機下載使用「台灣電力」APP，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊。