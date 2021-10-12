圓規颱風沒進來仍有停電災情 目前有1306戶待修復 17:112021/10/12 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然圓規颱風暴風圈沒有直接侵襲台灣本島，不過強風及大雨仍造成部份災情。根據台電統計，全國曾停電用戶數45723 戶，目前已修復用戶數44417 戶，仍有1306戶等待修復。 台電指出，目前停電戶數最多的地方集中在新北市，還有512戶停電，主要集中在石碇區、坪林區。另外花蓮縣有501戶停電，主要集中在壽豐鄉、萬榮鄉、秀林鄉等。金門縣也有293戶停電等待修復。 圓規熱帶風暴挾帶大雨侵襲菲律賓 已知9死 不敵圓規強風 大安壘球場防護網應聲倒 #全國 #修復 #停電 #圓規 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓規颱風沖出遭漁網纏繞活海龜 金門岸巡發現協助脫困 10:552021/10/12 生活 圓規颱風釀金門逾千戶停電 小金門交通船停航影響復電 11:272021/10/12 生活 受到輕度颱風圓規影響 連江縣12日停班停課至晚間6時 02:532021/10/12 生活 圓規沒發陸警 卻成今年最有感颱風 氣象局揭2原因 13:492021/10/12 生活 圓規颱風遠離 宜蘭、台中防大豪雨 蘭嶼出現8.1公尺浪高 10:162021/10/12 生活 圓規颱風造成路樹傾斜斷裂 龍潭警方漏夜清理交管 14:452021/10/12 社會 圓規颱風雨彈強襲 陸海空交通影響一次看 11:452021/10/12 生活 圓規颱風為台東帶來豪雨 台9線綠色隧道宛如黃河 16:422021/10/12 生活 圓規颱風來襲 票交所：退票從寬處理措施 13:172021/10/12 財經 圓規外圍環流導致東半部豪雨不斷 蔥價大漲民眾有感 12:532021/10/12 生活 受圓規颱風侵襲 金門樹倒通報持續增加 09:242021/10/12 生活 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 新台幣重貶1.06角 失守28.1元關卡 創近半年新低 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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