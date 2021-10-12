雖然圓規颱風暴風圈沒有直接侵襲台灣本島，不過強風及大雨仍造成部份災情。根據台電統計，全國曾停電用戶數45723 戶，目前已修復用戶數44417 戶，仍有1306戶等待修復。

台電指出，目前停電戶數最多的地方集中在新北市，還有512戶停電，主要集中在石碇區、坪林區。另外花蓮縣有501戶停電，主要集中在壽豐鄉、萬榮鄉、秀林鄉等。金門縣也有293戶停電等待修復。