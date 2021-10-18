桃園市長鄭文燦18日主持防疫會議指出，春節返鄉潮已經湧現，桃園27家防疫旅館3053間房，明年1月14日訂房率已達百分之百，向中央喊話呼籲提早因應，研議將集中檢疫所納入，也指示觀旅局再協調增加防疫旅館，不要讓外地工作遊子或學子有家歸不得。

現階段防疫規定，除高風險國家要入住集中檢疫所外，其餘入境者都要入住防疫旅宿14天，鄭文燦說，桃園27家防疫旅館，總房間數3053間，平均住房率都達7成以上，但明年1月14日過年返鄉人潮，27家防疫旅館登記率已達百分百。

鄭文燦指示觀旅局向指揮中心反映，是否將集中檢疫所納入，以因應返鄉高峰期，桃園自己也要協調現有其他旅館，適度增加防疫旅館，不要讓民眾登記不到，他也向中央喊話，呼籲中央流行疫情指揮中心提前預估、預先因應，因1月14日返鄉人數相當多，才能來得及在明年1月31日除夕夜前出關，目前防疫旅館已經滿載。

鄭文燦說，目前機場有9個據點可以協助諮詢防疫旅館登記和訂房服務，也有專線0809086669，如果真的打不通或訂不到，再由機場人員現場協助，呼籲返鄉民眾最好事前先行預約。

桃園今年初因應農曆年返鄉人潮，最高峰落在1月26日，有防疫旅館26家、總房間數2650間，最後是開放集中檢疫所因應，目前桃園已拉高防疫旅館能量，但民眾有了去年經驗，今年都提早訂房，讓問題提前湧現，現階段甚至提前一輪、12月底的訂房率也逐漸提升。

另外鄭文燦也提到，目前防疫旅館服務都做的很好，但仍有少數防疫旅館，市府稽查後發現仍有一些個人防護規定沒有落實，其中桃園區一家防疫旅館，稽查發現有部分工作人員未穿防護衣，勒令停止服務，待改善後再行同意營運。