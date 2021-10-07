美國上周初領失業救濟人數 4周來首見下滑 21:522021/10/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工局周四公布，就業市場持續緊俏，雇主不敢貿然解雇員工之故，上周（截至10月2日）初領失業救濟人數經季調後，較前周的36.4萬減少3.8萬，總數來到32.6萬，低於《路透》訪調預估的34.8萬，是4周來首見申請人數下滑，接近迄至9月4日當周所創的疫情低點31.2萬。 明起發放紙本五倍券 經濟部提醒配合防疫 新竹母與4歲子家中雙亡 初判無外力介入 #初領失業救濟人數 #周來 #首見 #迄至 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐都納放大五倍券 周周享優惠 04:102021/10/07 產業特刊 不在籍投票電子系統 李進勇：建置需9個月 11:082021/10/07 政治 五倍券起跑再推三大加碼 10／29日前數位綁定都有好食券 21:082021/10/07 財經 陸十一「報復式出遊」需求強勁 主題樂園帶動北京成最熱目的地 21:102021/10/07 兩岸 迎振興商機 大苑子振興回饋券結合抽獎搶市 12:382021/10/07 生活 美國新冠死亡人數破70萬 04:102021/10/07 話題觀察 美債務違約危機再延緩 美股勁揚400點 那指、費半漲逾1％ 21:462021/10/07 財經 網通三雄前三季業績 破紀錄 04:102021/10/07 產業．科技 新光三越台北南西店周年慶首日 吳昕陽：振興的燕子回來了 13:032021/10/07 生活 《時來運轉》運彩報報－LOL世界大賽「首到錢來」博獎金 14:222021/10/07 體育 鄭浩妍靠《魷魚遊戲》爆紅 登美國人氣脫口秀英文實力網看傻 17:472021/10/07 娛樂 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美要晶片業機密不得不給？ 台積電、聯電這樣回應 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 能源戰開打？俄一招天然氣價格崩10％ 專家：美國警告成真 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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