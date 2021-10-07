美國勞工局周四公布，就業市場持續緊俏，雇主不敢貿然解雇員工之故，上周（截至10月2日）初領失業救濟人數經季調後，較前周的36.4萬減少3.8萬，總數來到32.6萬，低於《路透》訪調預估的34.8萬，是4周來首見申請人數下滑，接近迄至9月4日當周所創的疫情低點31.2萬。