全球制定統一的最低企業稅率計畫出現重大進展，以低稅負吸引企業投資的愛爾蘭決定放棄反對立場，並簽署將全球最低企業稅率設定為15%的協議，美國財政部周四對此表示歡迎，稱愛爾蘭此舉讓全世界朝著實現全球最低稅負的「世代成就」邁進，而這將提高美國的競爭力。

美國財政部發布聲明表示，全球最低稅率將創造一個更公平的競爭環境，讓就業和投資蓬勃發展，並將帶來可靠的收入，為造福受薪階層和中產階級家庭的計畫提供資金。

美國一位財政部官員表示，財政部很高興愛爾蘭的這個決定，他並表示這個協議的15%全球最低公司稅率將是一個地板，而非天花板，各國可以視需求設定較高的稅率。

愛爾蘭決定簽署這個使該國公司稅率提高到15%的全球協議，無疑是其政策的巨大轉變。該國擁有全世界最吸引人的企業稅率之一，目前為12.5%，其政府始終強力捍衛這個低利率，認為這是小型經濟體吸引企業投資的重要工具。

周四晚間愛爾蘭廣播公司RTE報導，該國內閣已經批准針對營業額超過7.5億歐元的公司，其最低公司稅率從12.5%調升至15%。愛爾蘭財政部長Paschal Donohoe隨後證實了這個消息，他表示：「有140個國家參與這個過程，許多國家不得不做出妥協」。

RTE報導指出，愛爾蘭財政部估計加入這項全球協議將使該國每年稅收減少20億歐元（約23億美元）。

G7和G20國家在今年夏初時達成協議，將聯手打擊逃漏稅並協調全球稅負規則。這項全球計畫一旦上路，將迫使跨國公司向其營業所在地納稅，而非僅是向總部所在地納稅。