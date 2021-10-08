晶心科(6533)今年權利金收入可望大幅增加，今年開始進入RISC-V的收割期，另外，聯發科上半年營收佔比9.52%，又重回晶心科前三大客戶，晶心科今股價強勢，早盤後攻上漲停425元。

晶心科日前完成美金1.27億元的GDR募集，共發行400萬個單位，每單位美金31.78元，表彰2股普通股，股本增加8000萬元，故資本額由4.27億元增至5.07億元，折算後每股約新台幣444元。

聯發科旗下翔發投資持股13.26%晶心科，是第一大股東，聯發科2018年貢獻晶心科營收金額2993萬元，營收佔比9.82%，居前三大客戶之一，隨後營收貢獻度都不到3%，由於有聯發科高階手機晶片的授權金與權利金貢獻，2020年營收佔比5.87%成為公司的第四大客戶，2021年上半年營收比重又升到9.52%，營收貢獻3414萬元，預估2021年RISC-V的權利金還可持續增加。

法人預估，晶心科2021年後的商業授權案，可望每年以新增40多個案量的幅度增長，由於RISC-V架構開始進入高速成長階段，且資料中心、伺服器及物聯網等市場開始導入RISC-V架構的處理器，2021年客戶導入晶心科架構的晶片出貨有望挑戰30億套，年增幅達50%，2020年權利金收入佔27%營收，上半年權利金收入已佔29%營收，預估2021年權利金收入可望大幅增加，今年開始進入RISC-V的收割期。

晶心科計畫於3~5年內，招募200位RISC-V的研發人員，投入開發下一世代RISC-V之產品，以搶佔高價之高階多核CPU IP市場，並預估未來五年內，每年營收皆有40%的成長。