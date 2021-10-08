「2021台北端午龍舟錦標賽」將於10月9日至10日在基隆河大佳河濱公園舉辦，為維護活動期間交通秩序與安全，台北市警局規劃相關交通管制措施如下：

一、管制時間：10月9日至10日，每日7時至17時。

二、管制區：大佳河濱公園8至9號水門間之區域，管制期間僅准特種車輛(如警車、救護車、環保車及工程車等)及持有車輛通行證之車輛進入。

三、水門進出管制方式：

(一) 7號水門：開放一般小型車及機車進出，待停車場滿場後禁止車輛進入。

(二) 8號水門：除自行車外，禁止所有車輛進入。

(三) 9號水門：僅准特種車輛(如警車、救護車、環保車及工程車等)及持有通行證之車輛進入，另開放載客計程車於活動期間進入後，由10號水門駛離。

(四) 10號水門：開放一般小型車及機車進出，惟主辦單位將於近9號水門處設置管制點，憑通行證進入活動區域。

因疫情考量，僅規劃參賽隊伍、工作人員與選手親友進入活動區域，不開放一般民眾進場，警方提醒用路人留意收聽警廣播報即時路況，以避開管制路段，及遵守員警指揮疏導，以維行車安全與順暢。