澳洲統計局14日公布9月就業人數減少13.8萬人，失業率從8月的4.5％上升至4.6％，主要是新南威爾斯與維多利亞兩省在9月實施封城的防疫措施所致。外界認為隨著雪梨已解除近四個月封城措，勞動市場可望逐步好轉。

新南威爾斯與維多利亞兩省的就業人數，占全澳洲比率接近60％。經濟活動受封城影響，導致就業人數減少，工作時數低於去年新冠疫情爆發前水準。

維多利亞省9月就業人數減少12.3萬人，新南威爾斯省減少2.5萬人，是導致9月整體就業人數大幅減少的主因。但昆士蘭省就業人數增加3.1萬人，降低整體就業人數減少的幅度。

統計局表示，受封城等因素影響，令主動找工作的人數下降，從而推高9月失業率，並導致勞動參與率減少0.7個百分點至64.5％，為連續三個月下降。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）日前預測第三季國內生產毛額（GDP）可能季跌3％或以上。但他強調在全國新冠疫苗接種率持續攀升，和雪梨等重要地區解除封城等嚴厲防疫措施，可望令經濟在明年恢復成長。