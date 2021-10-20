南非9月CPI年增5％ 央行升息機率攀升 20:172021/10/20 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非統計局20日公布，在運輸、飲食與住宿費用大漲之下，9月消費者物價指數（CPI）年增5％，高於8月的年增4.9％，且連續第五個月超越該國央行設定的通膨目標區間3％～6％中值，令央行未來幾個月升息的機率升高。 創近一年半新高 10年期公債 最高得標利率0.5％ 《日股》憂美債息升 日股做白工 #CPI #央行 #南非 #升息機率 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：紐約期油收漲0.6％ 逼近7年高點 10:192021/10/20 財經 張傳章：「通膨預期」燒起來 更是可怕 13:102021/10/20 財經 大陸9月房價總體較8月略降 年漲幅持續回落 12:022021/10/20 兩岸 央行26日第四次附買回測試操作 演練流動性 18:302021/10/20 財經 美歐台實力佳 Q4布局採定期定額策略 14:412021/10/20 財經 最強亞幣 人民幣升破6.4元 04:102021/10/20 財經要聞 1-9月核准對陸投資金額年減32％ 台商投資更趨謹慎 12:062021/10/20 兩岸 《國際經濟》日本9月出口增長 7個月來最弱 11:102021/10/20 財經 《金融》花旗：「魷魚」投資 Q4布局重點 14:512021/10/20 財經 後金融海嘯時期新高 中經院上修2021年經濟成長至5.84％ 10:522021/10/20 財經 原物料價格狂飆 花旗：通膨增溫但不失控 15:162021/10/20 財經 財經熱門新聞 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 幸運兒抽中600元藝FUN券嗨翻 下秒見這1幕超嘔：比沒中還衰 - 財經 年輕人哀號「存不到頭期款」 神人點破癥結點：對自己太好 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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