南非統計局20日公布，在運輸、飲食與住宿費用大漲之下，9月消費者物價指數（CPI）年增5％，高於8月的年增4.9％，且連續第五個月超越該國央行設定的通膨目標區間3％～6％中值，令央行未來幾個月升息的機率升高。