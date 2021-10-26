9月資本市場亂流，的確嚇到壽險業。據保險局26日公布最新統計，9月底壽險業投資台股總市值跌到1兆9748億元，不僅跌破2兆元，亦是七個月來的新低，除了指數下跌的評價減少外，壽險公司應也是有減碼近400億元，可能是為了降低季報風險值，亦可能是暫時先獲利了結、避風頭。

壽險業9月持有台股部位占其可運用資金比重亦降到6.71％，是今年1月之後的新低比率，3月到8月占比都在7％以上，代表壽險公司的確暫時調降台股占比，降低投資風險。

不止台股部位減少，9月底壽險業持有國外股票部位亦降到新台幣6294億元，更是11個月的新低金額，主要還是美股9月亦大跌4~5％，壽險國外股票亦出現跌價，合計壽險業9月底持有國內外股票部位約新台幣2.6兆元，占資金的8.85％，比今年4月最高時少了2645億元左右。

不過，壽險公司先前亦表示，9月有股票評價利益下降，亦有些股票是逢高先獲利了結，降低跌價風險，但只要有些個股回檔已深或後續看漲，仍是會逢低進場，台股又站回1萬7、美國道瓊指數亦站回3萬5，壽險股票的評價亦會有些回升，估計10月水位應會回升。

9月壽險資金主要變化是加碼海外，增加逾新台幣千億元，應是投資殖利率反彈的債券、固定收益標的，亦有加碼國際板債券約700多億元，就連主要投資海外債券的國內債券ETF，9月投資金額亦有增加369億元，壽險業亦曾表示，當殖利率反彈或升息時，會積極加碼固定收益標的，增加經常性收益率。