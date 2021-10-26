台新投信指出，全球股市9月下跌約5％已加速反應市場利空，10月上半的整理期則進一步消化，據彭博統計，1970年以來全球股市第四季上漲機率高達近8成，前波修正提供10月逢低買進良機，可優先布局受惠破壞式創新科技成長爆發力的智慧生活相關基金。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，全球股市9月利空訊息雜陳，主要風險為限電與供應緊缺引發的停滯性通膨與消費動能減緩，次要風險為美國債務上限、中國大陸恆大問題等，加上第二季後經濟不再上修、第三季經濟驚奇往下轉負，皆顯示市場對景氣看法保守。

不過，蘇聖峰指出，雖然近期面臨美國債務上限及中國大陸恆大集團債務危機等問題，但皆屬區域性事件、且暫無蔓延危機。另就央行態度分析，聯準會雖然在年底前可能進行縮減購債（Taper），但代表意義只是市場資金變多的幅度下降，而不是資金變少。

另一方面，中國大陸在經濟放緩壓力下，後市潛在貨幣寬鬆機會，意即市場資金仍算充裕。且就歷史經驗來看，縮表從談起到實行，股市不見得轉弱，蘇聖峰認為投資人無需過度擔憂，反而應該趁低檔撿便宜。

類股操作方面，蘇聖峰表示，就中期角度而言，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3～5年半數以上產業仍能找到切入點，會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上。若第四季預期降低、或明年上半年展望也降低，反而提高明年上檔空間。

科技股方面，蘇聖峰建議優先挑選基本面能見度較高的績優股。消費股方面，布局具長期題材個股，看好電商、支付類股的成長動能。金融股是re-open或利率上揚概念中的較好選擇，逢低亦可留意。醫療股方面，可以較具成長潛力的數位醫療、醫材為切入點。