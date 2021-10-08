台中市今年提早達成光電三倍增目標，一路往光電四倍增邁進，為推廣再生能源，市府經濟發展局將於雙十假期，搭配台中購物節起跑，在市民廣場舉辦「能源充電站-再生不停歇，能源不熄滅」活動，包括5大再生能源主題，鼓勵大小朋友前往體驗。

經發局長張峯源表示，為提升市民對於再生能源的認識及關注度，於雙十假期以「再生能源知識」、「綠能屋頂」、「生活周遭的再生能源」等概念出發，設計出「能源的起源」、「能源的邀請」、「能源的結晶」、「能源的地圖」和「能源的考核」等五大展示主題，並利用展示區的內容，融合知識問答遊戲，還可獲得防疫小禮物，透過寓教於樂，讓民眾對再生能源有更了解。

此次開放民眾體驗再生能源互動遊戲，內容包括太陽能、風力、水力、綠能屋頂成果等，並以視覺圖像轉化，利用能源地圖展現台中29個行政區太陽光電裝置容量，清楚呈現比例及數量分布，盼將資訊生活化，透過淺顯易懂的方式宣導再生能源，也鼓勵民間踴躍參與，打造低碳永續的幸福城市。