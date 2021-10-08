房屋類型有最常見中古屋、屋況佳的新成屋、尚未完工的預售屋，不同類型該怎麼挑選呢？由永慶房屋房地產專家來分析這3種不同類型，並依據自身狀況評估去做選擇。

中古屋選擇多 委託專業仲介替你仔細分析

中古屋是現今最主要買賣的房屋類型，也最為常見，具有一定的屋齡且普遍有人居住過，中古屋適合自備款較充裕、有準備裝修資金的對象，因為中古屋的屋況較參差不齊，買方有可能對前屋主的裝潢不滿意而需重新裝潢，就會衍伸出修繕及裝潢的費用，但也可以依照自己的品味及喜好來裝潢、設計，打造專屬於自己風格的家。

中古屋的選擇相較新成屋及預售屋多元，更能夠進行賞屋了解房子的現況，包括格局、採光、居住品質等等，可多次賞屋後再決定是否購買，對於消費者較有保障。永慶房屋客法部經理陳繼先表示，中古屋的選擇較多樣且公設佔比較目前新成屋低，公設比愈高，代表公共設施所佔的坪數愈高，實際使用坪數就愈低，若想要買較低公設的消費者，可以中古屋為主要考量。建議除了事先上網查看物件資料外，更可以用「永慶快搜app」查看喜歡的社區及附近物件的成交行情，再洽詢房仲業者了解屋況及其他專業建議，此外，永慶房屋更提供買方六大安心保障，買賣雙方簽訂買賣契約後，銀行設立專戶，讓買方付款安心，買賣價金有保障，另外因為中古屋大多具有一定屋齡，較容易發生漏水的問題，永慶房屋提供業界唯一無屋齡上限的漏水保固，給買方最安心的服務。

別只參考房屋類型 考慮自身需求是關鍵

而新成屋指的是建案已經興建完成且尚未售出，或在預售時剩下的房子，屋況新且可實際進行賞屋，適合自備款較充裕且喜歡新房子的對象。

而預售屋則是還沒完工的房子，買預售屋的消費者多是透過銷售中心的模型、樣品屋了解房屋的樣貌，適合自備款不多且不急著入住的對象，部分建案可依客戶需求做客製化的調整，可依照工程進度分階段給付且可以了解整個建案從無到有的興建過程，但因為尚未建設完成所以無法進行實體賞屋。

陳繼先經理補充，無論是哪種類型的房屋都有優缺點，最重要的是什麼樣的物件最適合自己，消費者要了解自己的需求、購屋預算、還款能力等等…且不只要考慮到房屋本身，還有周遭生活機能、交通及該區域的未來發展性，還有最重要的價格，建議消費者上永慶房仲網上查詢實價登錄的資訊，有揭露到門牌的完整實價登錄提供消費者查看，進一步了解周遭成交行情，更有機會找到心中合意的好宅。