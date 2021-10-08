法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）今天表示，法國希望能在印太地區擔起更多責任，對區域安全做出更多貢獻，因此也進行了「自由航行」相關行動。

李察應我國政府邀請率團訪問台灣，訪團成員另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） 等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

李察說，我們希望台法關係深化，也希望跟台灣在各領域有更多合作，包括經濟上的合作，因為台灣的經濟非常厲害。他又說，我們共同面對全球氣候變遷的挑戰，很高興看到台灣政府能在近期未來達到碳中和目標。

李察指出，法國自認世界強國，而我們在印度洋與太平洋有法屬領地，在亞洲許多國家居住很多法國人，因此也希望能在印太地區擔起更多責任，對區域安全做出更多貢獻，並且協助這個地區保有穩定開放與自由。

李察表示，因此法國也進行了自由航行相關行動，希望與區域國家有更多資訊交流，尤其是日本、印度、澳洲、美國，希望能深化安全合作。

卡迪克則說，這幾天下來的交流，我們關注的重點在於言論自由與民主。今天所面對的困難是專制政體所帶來挑戰，他們宣傳民主政體是西方政體，是不好的政體，對各項發展是無益的。然而台灣剛好就是一個反例，台灣就是藉著民主制度才在各項發展亮眼。法國注重民主，這次來就是要告訴台灣，你們並不是孤立的。