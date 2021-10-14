張庭與林瑞陽為旗下紅酒品牌舉辦熱鬧的造勢活動。（tst達爾威提供）

52歲的張庭，外型依舊年輕亮麗。（tst達爾威提供）

林瑞陽與張庭夫婦之前因註銷名下9間公司、還被傳逃回台灣，張庭當時發聲明回應註銷原因是「沒有開展業務，所以沒有存續必要」，也表示沒回台灣。

夫妻倆近日在上海露面，布局中國雙11商機，特別為旗下紅酒品牌舉辦一場「今夜你最美」活動，還邀請法國豪斯曼家族代表，與粉絲及員工開心舉杯。

活動現場，張庭以白色襯衫搭配黑色短裙及低馬尾造型，展现俐落幹練形象，完全看不出已是52歲的熟女。她在現場認真講述紅酒的歷史及特點，並和來賓友好互動熱絡。

一向自律的張庭，不但嚴格管理身材，即使平時再忙碌，也一定做好基礎保養，讓自己保持最佳狀態。且為了更貼近粉絲，她每天雖忙開會也一定抽空拍影片，內容有感性的生活心得，也有和兒女逗趣互動，短視頻在抖音和快手常獲不少粉絲按讚留言。

面對一些莫虛有的評論，張庭抱正面態度看待、一笑置之，花更多時間專心經營公司，並落實企業公益、不間斷捐助偏鄉學童，希望紮根知識與教育，藉此改變更多家貧孩童的未來，盡其所能，點亮每個希望的明燈。