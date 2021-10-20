台南市玉井區三埔里一處產業道路20日早上發生農用搬運車翻覆意外，52歲姚姓男駕駛被救出時已無呼吸心跳，送麻豆新樓醫院急救後仍宣告不治，經台南地檢署檢察官相驗後判定姚男因被搬運車壓住窒息而亡，家屬哀傷接受對死因無意見。

台南市消防局早上9點26分接獲民眾報案，稱玉井康寧教養院前面產業道路有民眾被搬運車壓住，玉井消防分隊9點33分到場時，駕駛已被教養院員工合力從車下拉出，但已經失去呼吸心跳，由於姚男才50歲出頭，身體健康，家屬不放棄希望，由救護人員持續做CPR，送醫院急救，至10點41分宣告不治。

據了解，該處是私人土地內產業道路，原本就有一轉彎坡道，姚男早上駕駛農用搬運車載水要去果園澆水，疑因前兩天下雨導致道路泥濘，姚男要上坡右轉時操作不當，車子不慎向左翻撞上樹木，姚男摔出車外後，再被側倒的車子壓住身體，直到至少半小時後另一名農夫經過才發現報警，但為時已晚。

台南市警察局玉井分局偵查隊表示，因事發地點是在私人土地內產業道路，初步調查死因應是意外，家屬也無意見。